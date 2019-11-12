Тегеран, , 06:58 — REGNUM Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Хамид Задбум заявил, что благодаря соглашению о вступлении Ирана в ЕАЭС товарооборот Исламской республики вырастет на 15 млрд. долларов за три года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что благодаря договору между Ираном и пятью странами-членами ЕАЭС (Россией, Казахстаном, Арменией, Киргизией и Беларусью) в течение трех лет будет создана зона свободной торговли, что в последствии увеличит торговлю между сторонами с 10 до 15 млрд. долларов. Он напомнил, что договор о вступлении Ирана в ЕАЭС вступил в силу 27 октября, и он касается 862 товаров, в отношении которых будут отменены пошлины.

Хамид Задбум констатировал, что «на долю Ирана приходится 0,3% рынка Евразии». Он выразил надежду на то, что после вступление Исламской республики в ЕАЭС, ИРИ сможет закрепиться на рынках стран-участниц союза.