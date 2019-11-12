Городец, Нижегородская область, , 02:45 — REGNUM После неоднократных переносов судебных слушаний нижегородский арбитраж рассмотрел претензии налоговой службы к градообразующему предприятию Городца — отработавшему почти 80 лет «Городецкому судоремонтному заводу». В отношении ООО введено наблюдение — первый этап процедуры несостоятельности. Подробности решения пока неизвестны, документ ещё не изготовлен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вердикт суда был вынесен 11 ноября 2019 года. До этого заседания несколько раз откладывались, в том числе по инициативе предприятия, представители которого пытались найти мирное решение. В конце октября 2019 года слушания были перенесены в очередной раз «для урегулирования спора мирным путём». Также представитель ответчика «указала на наличие у должника объектов теплоснабжения, признаков градообразующего предприятия, а также возможности заключить мировое соглашение с кредиторами».

Истцом в деле выступает ФНС России в лице МРИ ФНС №5 по Нижегородской области, но у завода за это время (более года прошло с момента подачи иска) появилось ещё несколько кредиторов, в том числе банк, который потребовал не только погасить 92 млн рублей долга, но и обратить взыскание на имущество. Один из кредиторов в рамках октябрьских слушаний также указал «на отсутствие конкретных условий мирового соглашения с кредиторами».

Банк потребовал 92 млн и залог с градообразующего завода Городца

Напомним, предприятие работает с 1940 года, на сегодня на нём трудятся 600 человек. Площадь территории ООО — порядка 26 га, у завода также есть достроечная набережная и он позиционируется как один из крупнейших в своей отрасли на средней и верхней Волге. Владельцы ООО — Сергей Миронов и ООО «Ока-Волга», которым он владеет единолично. К последнему ранее также подавался банкротный иск, который ещё не рассмотрен до конца. Слушания по банкротным претензиям к «Ока-Волга» пройдут 19 ноября 2019 года.