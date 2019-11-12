Варшава, , 07:37 — REGNUM Уровень безработицы в Польше упал до минимума за последние 30 лет, несмотря на опасения из-за экономического спада в Европе.

Новостное агентство PAP приводит слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, опубликованные в Twitter:

«Уровень безработицы в Польше по состоянию на сентябрь 2019 г. составил 5,1%. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. Целью нашей всесторонней экономической политики является устранение постоянной и структурной безработицы раз и навсегда».

На данный момент самый высокий уровень безработицы в ЕС наблюдается в Греции (16,9%), в то время как в Чехии он самый низкий — 2,1%. В ЕС средний уровень безработицы составляет 6,3%.