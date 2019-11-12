Анкара, , 07:30 — REGNUM В рамках проекта Управления оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики по тактическим колёсным бронемашинам продолжаются поставки новейших отечественных MRAP (англ. mine resistant ambush protected — защищённый от подрыва и атак из засад) Vuran.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, проект разрабатывался с целью обеспечения сил безопасности страны бронемашиной с повышенными уровнем безопасности, характеристиками мобильности и маневренности. В его рамках на вооружение сухопутных сил встали более 230 новых единиц бронетехники.

Новые бронемашины разрабатывались и производятся отечественной компанией ВМС, они применяются как для водворения безопасности внутри страны, так и в операциях за пределами государственных границ. MRAP Vuran предназначен для патрулирований, защиты конвоев, сухопутной разведки и обеспечения безопасности границы.