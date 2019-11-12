Исламабад, , 07:21 — REGNUM 11 ноября советник премьер-министра Пакистана по финансам Хафез Шейх заявил, что правительство выделит 200 миллиардов рупий (1,3 миллиарда долларов) на поддержку экспортеров.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Хафез Шейх отметил, что 200 миллиардов рупий будут направлены на субсидирование экспортных кредитов с пониженной процентной ставкой. Предприниматели могут рассчитывать на крупные льготы, а разницу с рыночной ставкой покроет правительство. Кроме того, 100 миллиардов рупий (650 миллионов долларов) будет направлено Государственному банку Пакистана (центробанк), для выдачи льготных кредитов экспортерам.

По словам помощника премьер-министра, правительство прислушалось к просьбам предпринимателей и изменило политику поддержки. Если раньше субсидии выдавались в виде облигаций, то теперь акцент будет сделан на выделении «наличности», как того и хотели ведущие экспортеры. Столь масштабная поддержка национального экспорта связана с большим торговым дефицитом, который не покрывают валютные резервы страны.