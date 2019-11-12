Москва, , 00:55 — REGNUM В настоящее время Минтранс России оптимизировал этапность и трассировку международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, одним из участков которого является платная высокоскоростная автотрасса Москва — Казань. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих на очередном совещании президента с членами правительства.

По его словам, министерство приступило к разработке документации по планировке территорий.

«В ближайшее время начнём проектирование и приступаем к стройке, чтобы в 2024 году закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута», — отметил Дитрих.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что правительство РФ согласовало поэтапную реализацию проекта строительства новой скоростной автомобильной трассы I технической категории Москва — Казань, которая станет ключевым участком международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Вся автодорога будет построена в 2027 году. С 2020 по 2024 год предусмотрено строительство первого участка, от Москвы до Владимира, протяженность которого составит 145,5 км, включая обходы Балашихи и Ногинска. В то же время будет строиться участок от Канаша (Чувашия) до Шали (Татария) протяженностью 142,8 км.

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