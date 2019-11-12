Рига, , 00:12 — REGNUM Жители латвийского приграничья с Эстонией могут потерять из-за решения латвийского правительства о повышение акциза на алкоголь 150 рабочих мест, написал портал Dienas Business.

На 13 ноября запланирован пикет у Сейма жителей Валки, Айнажи, Салацгривы резко отрицательно настроенных к решению кабинета, заложенному в бюджете 2020, с 1 марта поднять акциз на алкоголь на 30%.

До этого большая разница в цене на алкоголь между Латвией и Эстонией провоцировала «алкогольный туризм» соседей и кормила многие семьи региона. После выравнивания цен жители приграничья могут потерять 150 рабочих мест, что, включая членов семей, значительно для экономики региона.

Согласно оценкам Латвийской промышленной палаты общие потери Латвии составят 367,5 млн евро, что превышает 3% ВВП страны.

В Видземе подсчитали, что энономика Латвии лишится 70 млн евро сегодняшних поступлений от акцизного налога, 50 млн подоходного, 10 млн евро налогов с оборота (НДС), 50 млн бюджет потеряет из-за уменьшения сборов по акцизу на топливо и 500 000 евро придётся выплатить в качестве пособий по безработице.

Потери самой Видземе оцениваются 124,5 млн евро от снижения объёмов торговли алкоголем, 110 млн, в целом, убудет в секторе услуг и торговли, а на 38,5 млн евро сократятся акцизные сборы на топливо.

По оценке исполнительного директора Латвийской ассоциации торговцев алкоголем запланированный рост акциза приведёт к тому, что около 15% потребителей начнут покупать эту продукцию заграницей или в интернет-магазинах, что лишит бюджет большой части налоговых поступлений.