Москва, 11 ноября 2019, 23:46 — REGNUM Роскосмос намерен выпустить мобильное приложение с доступом к банку данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Об этом сообщил 11 ноября замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко.
По его словам, приложение, которое позволит получать доступ к геопорталу Роскосмоса, уже разработано и в настоящее время проходит бета-тестирование.
«Я надеюсь, что мы предоставим этот сервис уже с первого квартала 2020 года», — сказал Заичко.
Напомним, ранее сегодня в Роскосмосе сообщили о планах в следующем году приступить к созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли из космоса.
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