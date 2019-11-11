Казань, , 23:40 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов провел встречу с представителями финской компании Kaukointernational. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Ваша сфера деятельности — развитие энергоэффективности и переработка отходов — «чистая» энергетика — заслуживает самого серьезного внимания», — отметил глава региона и добавил, что давно намеревался обсудить с представителями компании перспективные варианты сотрудничества.

Kaukointernational работает в области энергоэффективности, переработки отходов, производства биогаза, генерации «чистой» энергии, разрабатывает современные решения для очистки сточных вод и цифровизации. Делегация Татарии побывала на предприятии в сентябре текущего года.

ИА REGNUM напоминает, Финляндия является активным торговым партнером Татарии, товарооборот между регионами составляет более 500 млн долларов. На территории республики уже работает несколько финских компаний. А в Хельсинки открыто торгово-экономическое представительство Татарии.