Воркута, Коми, , 23:35 — REGNUM Воркуту и Сыктывкар снова свяжет авиасообщение. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Воркуты.

Рейс будет выполнятся дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Стоимость билета в одну сторону составит 3900 рублей. Правда, в декабре цена билет, а может вырасти, поскольку пока решение о субсидировании рейсов из республиканского бюджета действует до конца ноября.

По данным местных СМИ, авиаперевозки будет осуществлять компания «Комиавиатранс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Воркута и Инта — одни из депрессивных городов Коми. Правительство республики готовит программу по «выздоровлению» моногородов и рассчитывает получит на их развитие федеральные средства.