Пекин, , 23:17 — REGNUM Продажи китайской компании Alibaba в День холостяка достигли рекордного значения — $38,4 млрд (268 млрд юаней), сообщает 11 ноября South China Morning Post.

Уточняется, что первый миллиард компания выручила за 68 секунд. Данные по продажам взяты за сутки 11 ноября. Для сравнения: в минувшем году в День холостяка компания заработала $30,7 млрд (213,5 млрд юаней).

По словам руководства компании, основные продажи сделали гаджеты и одежда. Среди гаджетов лучше всего продавались iPhone 11 Pro и смартфоны Huawei Mate 30 Pro.

Напомним, День холостяка ежегодной отмечается в Китае 11 ноября. «Четыре» — это символ людей, не состоящих в браке, а 11 ноября — это четыре единицы — 11.11.

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