Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Назначение «нужного» Вашингтону человека на пост советника украинского президента Владимира Зеленского обеспечило выгодное для США соглашение с Украиной по газу и нефти, сообщает Associated Press.

Речь идёт о сделке по разведке газа и нефти на Украине. Сделка была заключена между США (Ukrainian Energy) и Украиной через месяц после визита в Киев американского министра энергетики Рика Перри на церемонию инаугурации Зеленского.

Участник сделки с американской стороны — компания Ukrainian Energy, связанная с Перри. По данным агентства, контракт стал возможен после того, как Перри перечислил Зеленскому имена тех, кого он советует сделать советниками по энергетике.

Отмечается, что Зеленский учёл это и выбрал из списка Майкла Блейзера — президента инвестиционной компании SigmaBleyzer. Бизнесмен стал его советником, а уже через неделю вместе с партнёром по бизнесу Алексом Крэнбергом подал заявку на освоение Варвинского месторождения в Черниговской области.

В итоге Ukrainian Energy — предприятие Блейзера и Крэнберга — получило от Украины контракт на 50 лет. Блейзер со своей стороны утверждает, что Перри не помогал Ukrainian Energy получить контракт.

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