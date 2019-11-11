Ижевск, , 22:55 — REGNUM Концерн «Калашников» выполнит поставки автоматов в рамках гособоронзаказа для Минобороны РФ в 2020 году. Планируемый срок поставки ранее обозначался 2021 годом, заявил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, сообщает «Калашников-медиа».

Автомат АК-12 vitalykuzmin.net

Он уточнил, что программа может быть реализована уже в 2020 году с учетом скорости, с которой производится оружие в настоящее время.

По его словам, всего будет поставлено 150 тыс. автоматов АК-12 и АК-15.

Как сообщало ИА REGNUM, от своего предшественника АК-74 новый АК-12 отличается повышенным удобством, регулируемыми габаритами и возможностями крепления широкого спектра дополнительного оборудования и приспособлений. В войска оружие начало поступать уже в 2018 году.

В конце октября АК-12 испытали безостановочной стрельбой до разрыва ствола. После 480 выстрелов цевьё и накладка газоотводной трубки начали гореть открытым пламенем, однако все механизмы автомата продолжали работать. Разрыв ствола произошёл после того, как произошёл 680-й по счёту выстрел. Эти результаты более чем втрое превысили норму Минобороны РФ.