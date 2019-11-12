Салехард, , 00:13 — REGNUM На Ямале началась продажа билетов на субсидируемые в 2020 году авиамаршруты Салехард — Сочи, Салехард — Тюмень, Новый-Уренгой — Сочи, Ноябрьск — Симферополь. Расписание рейсов опубликовано на сайте авиакомпании «Ямал», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Авиабилеты в Краснодар, Сочи и Симферополь для взрослого пассажира будут стоить 9 900 рублей, на рейсы до Москвы — 9500 рублей. Стоимость на другие субсидируемые маршруты составляет 7 000 рублей, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из региональной казны субсидируется 30 межрегиональных маршрутов.

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