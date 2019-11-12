Охрид, , 07:16 — REGNUM В рамках Охридского саммита лидеры Албании, Северной Македонии и Сербии подписали декларацию о «балканском мини-Шенгене».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, комментируя данную декларацию, президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что соглашение о «балканском мини-Шенгене» очень важно не только для Сербии, но и для других его участников».

По словам сербского президента, упрощение процедуры пересечения границы позволит трём странам сэкономить около 260 миллионов долларов (примерно 16,609 миллиарда рублей).