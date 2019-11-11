Ростов-на-Дону, , 22:27 — REGNUM Ростовская область в 2019 году направила 347,5 млн рублей на расширение парка коммунальной техники. Более 100 спецмашин приобретено для 45 муниципалитетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

«В настоящее время муниципальные контракты заключены на приобретение 98 единиц техники. До конца года каждый район отчитается о проделанной работе», — сказал глава ведомства Андрей Майер.

Ранее появилась информация о том, что на закупку коммунальной техники, работающей на газовом топливе, Ростовская область намерена потратить 3,4 млрд рублей. Средства будут выделяться в течение пяти лет.