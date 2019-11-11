Псков, , 22:14 — REGNUM Власти Псковской области опасаются, что предприниматели из региона могут уехать в соседние регионы, где с 1 января 2020 года будет введён налоговый режим для самозанятых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил сегодня, 11 ноября, в ходе заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Мы здесь видим риски. Учитывая привлекательную налоговую ставку, считаем, что ряд предпринимателей могут уйти к соседям — для нас это Ленинградская область, Санкт-Петербург. Привлечь их обратно будет сложно», — заявил Михаил Ведерников.

Дмитрий Медведев опасения псковского губернатора поддержал.

«Вы правы: мы не должны создать модель, по которой бизнес потечёт в соседние регионы, потому что там этот налог уже введён. Надо подумать, как этот период нам пережить, так как эта модель в дальнейшем будет распространена на всей территории России», — отметил глава правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальный налоговый режим для самозанятых граждан действует в четырёх регионах РФ в качестве эксперимента с 1 января 2019 года: это Москва, Санкт-Петербург, Татария и Калужская область. С 1 июля 2020 года этот налоговый режим планируют распространить на все регионы РФ.

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