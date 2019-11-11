Челябинск, , 22:13 — REGNUM В Челябинской области ночью 11 ноября было задержано 17 тонн винограда. Груз следовал из Казахстана в Екатеринбург, сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Ягоды везли из Туркестанской области. В ходе проверки выяснилось, что на ящиках нет маркировки. А это противоречит требованиям Совета Евразийской экономической комиссии. Груз вернули в Казахстан.

Перед этим, 9 ноября, Россельхознадзор запретил вывозить в Казахстн полторы тонны эквадорских бананов и узбекского винограда. Водители были оштрафованы.