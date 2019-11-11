Сеул, , 22:15 — REGNUM В 2019 году Южная Корея впервые за 10 лет стала потреблять меньшее энергии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Корейским институтом энергетической экономики, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

За первые семь месяцев этого года совокупное энергопотребление Южной Кореи составило 137,6 млн тонн в нефтяном эквиваленте (ТОЕ), что на 0,93% ниже аналогичного периода прошлого года. Ученые полагают, что причиной негативной динамики стало падение экспорта и, как следствие, сокращение потребления производственными предприятиями. Кроме того, ещё одним негативным фактором стало снижение спроса на внутреннем рынке.

Также на фоне усилий правительства по сокращению доли неэкологичных источников энергии, например, ТЭС, и увеличению использования возобновляемых источников энергии (ВЭИ), выросло производство энергии с помощью ВЭИ на 9,7%.