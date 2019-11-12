Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 12 ноября Госдума обсудит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на отмену так называемого «внутрибанковского роуминга», сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о комиссиях за переводы клиентами внутри одного банка, но в разных регионах. Так, правительство предлагает установить, что факт открытия банковских счетов в разных подразделениях банка, в том числе в разных регионах, не может быть основанием для того, чтобы банк устанавливал размер комиссии на переводы между собственными клиентами.

Если закон будет принят, то банк не сможет устанавливать комиссии на такие переводы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «банковский роуминг» в целом раскритиковал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он назвал такие комиссии «межрегиональной дискриминацией» и заявил о необходимости отменить их.

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