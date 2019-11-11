Йошкар-Ола, , 21:53 — REGNUM В Марий Эл на год раньше запланированного срока или в 2020 году начнется реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Вопросы мероприятий в рамках нацпроекта в регионах обсуждались на совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В регионе в рамках нацпроекта утверждены три региональных программы на 2020−2024 годы: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

В работе примут участие пять предприятий республики: АО «Марий Эл Дорстрой», АО «Завод Искож», ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Марийская Картонажная Мануфактура» и ООО «Чонаш». В рамках программ планируется привлечь 306,1 млн рублей, из них 292,7 млн рублей — из федерального бюджета.

На реализацию мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в течение шести лет будет выделено около 2 млрд рублей, только до конца текущего года будет освоено 220,8 млн рублей, из которых более 212 млн рублей — средства федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2019 года, в Марий Эл в рамках реализации региональных проектов освоено 2,4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов или 40,5% от общего объема финансирования, планируемого в 2019 году. За указанный период высокий показатель освоения средств наблюдается в рамках программ: «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Популяризация предпринимательства» — 100%; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» — 99,4%; «Сохранение лесов» — 97,8%; «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» — 96,3%.