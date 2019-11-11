Кампала, , 22:02 — REGNUM В ходе своего двухдневного государственного визита в столицу Уганды город Кампала президент ДРК Феликс Чисекеди провёл встречу с бизнесменами и сторонами, заинтересованными в экономике ДРК, из провинций Южное Киву, Северное Киву и Итури.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, 10 ноября президент Чисекеди провёл встречу, направленную на улучшение экономических отношений между ДРК и Угандой, с заинтересованными лицами.

Заинтересованные стороны смогли обсудить проблемы безопасности, таможенных тарифов и другие трудности, с которыми им приходится сталкиваться в ходе реализации своей деятельности.

Представители провинций Северное Киву и Итури подчеркнули проблему отсутствия безопасности в регионах, что сильно препятствует ведению экономической деятельности между ДРК и соседними странами.

Феликс Чисекеди в очередной раз обязался начать военные действия против вооруженных группировок, в особенности против формирований, угрожающих безопасности автомобилистов, направляющихся в Уганду или восток ДРК. Также он рассказал о настораживающей ситуации в городе Минембве в провинции Южное Киву.

Тем не менее, вопрос отсутствия безопасности не единственная проблема, названная заинтересованными лицами. Они, помимо всего прочего, выразили недовольство состоянием дорог и призвали власти провести их ремонт. Чисекеди заверил стороны, что обсудит вопрос с руководством регионов и инвесторами из Уганды.

Предприниматели, участвовавшие в конференции, вынесли на обсуждение административные и налоговые проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

Как отмечается, данная встреча стала первой между представителями двух стран, на которой присутствовал глава ДРК в сопровождении делегации из 117 человек, в том числе и государственных министров.

На конференции присутствовал и президент Уганды Йовери Мусевени, который заявил, что поддерживает ходатайство ДРК о вступлении в Восточноафриканское сообщество (ВАС).

Отношения между Угандой и ДРК в предыдущие годы были напряженными, однако с момента прихода к власти Феликса Чисекеди ситуация начала меняться в положительную сторону и обе страны заявили о тесном межгосударственном сотрудничестве.