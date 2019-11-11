Саранск, , 21:38 — REGNUM На всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» два предприятия Мордовии одержали победу в различных номинациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Так, в номинации «Лидер качества» победу одержал ООО «Сыроваренный завод «Сармич».

В номинации «Вкус качестве» приз завоевала колбасу «Альпийская с брусникой» производства ООО МПК «Норовский».

Как сообщало ИА REGNUM, продукция мордовских предприятий уже неоднократно становилась победителем всероссийского конкурса. В прошлом году победителями стали три мордовских предприятия. В номинации «Лидер качества» победу одержал консервный завод «Саранский». В номинации «Вкус качества» приза удостоен ликероводочный завод «ЛВЗ «Саранский», сыроваренный завод «Сармич» был награжден призом «За успехи в импортозамещении».