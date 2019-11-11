Хартум, , 22:14 — REGNUM Министр финансов Судана Ибрагим Эльбадави заявил, что стране необходимо около пяти миллиардов долларов США для поддержания национального бюджета и предотвращения развала экономики Судана. По его словам, средства также окажут содействие реализации различных реформ после свержения режима бывшего президента страны Омара аль-Башира.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Ибрагим Эльбадави, назначенный министром финансов в переходное правительство Судана, сформированное в августе этого года, заявил, что страна, находившаяся в состоянии кризиса после потери нефтяных месторождений в связи с отделением Южного Судана в 2011 году, имеет денежные запасы, которых хватит для закупки иностранных товаров лишь на протяжении нескольких недель.

Как отмечается, в Судан поставляется нефть и зерно из-за рубежа, тем не менее этого остаётся недостаточно. Более того, известно, что около 65% населения живут в бедности.

В связи с этим положением дел, он подчеркнул, что Судан нуждается в денежных средствах на развитие экономики.

Министр финансов Судана впервые с момента своего вступления в должность в августе этого года четко изложил планы реформ правительства, добавив, что также необходимо будет увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы.

Кроме того, сообщается, что в последние месяцы в Судане наблюдались массовые демонстрации граждан, протестующих против роста цен на бензин и хлеб.