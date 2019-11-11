Саранск, , 21:19 — REGNUM Мордовское АО «Оптиковолоконные системы» и японская Sumitomo Electric Industries, Ltd подписали меморандум о взаимопонимании по развитию стратегического партнерства компаний в области производства преформ — заготовок для оптического волокна. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Сотрудничество компаний началось в 2013 году одновременно с началом строительства завода в Саранске. С момента запуска производства Sumitomo Electric являлась основным поставщиком преформ для оптоволокна и оказывала поддержку в вопросах совершенствования производства и обеспечения стабильно высокого качества российской продукции.

В рамках документа, подписанного 11 ноября, японская компания планирует продолжит оказывать всестороннюю технологическую поддержку заводу как в вопросах вытяжки оптического волокна из готовых преформ, так и в будущих планах, связанных с увеличением объемов вытяжки и производством собственных преформ.

По словам главы АО «Оптиковолоконные системы» Андрея Николаева, за годы совместной работы продукция Мордовии поставлялась более чем в 15 стран мира.

Глава Мордовии Владимир Волков заверил, что власти республики продолжат оказывать всестороннюю поддержку первому и единственному в России заводу по производству оптического волокна.

«Рынки сбыта готовой продукции будут расширяться, поскольку в России реализуется ряд проектов с использованием оптиковолоконного кабеля», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года завод подарил главе региона катушку с трехмиллионным километром оптоволокна.

По данным ФРП (Фонда развития промышленности), в мае 2019 года объем производства оптоволокна на саранском предприятии «Оптиковолоконные системы» увеличился до четырёх млн км в год — в 1,5 раза. Модернизация производства позволит заводу удовлетворить более 50% спроса кабельных заводов России на оптоволокно. По данным компании, на сегодняшний день потребности российского рынка на 84% обеспечиваются поставками из-за рубежа.