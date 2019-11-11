Сеул, , 21:53 — REGNUM При сохранении текущей тенденции, в 2019 году в Южной Корее будет произведено менее 4 млн автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA), сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

С января по октябрь в Южной Корее было произведено 3,27 млн автомобилей, что на 0,4% ниже по сравнению с прошлогодним показателем; в среднем, ежемесячно с конвейера сходит 320 тысяч машин. Таким образом, по итогам года может быть выпущено мене 4 млн автомобилей — как в 2009 году, когда в мире бушевал экономический кризис.

Причинами негативной динамики стало падение продаж машин в Китае производства Hyundai и Kia, которые выпускают 80% южнокорейских автомобилей. Частично отыграть потери удалось за счёт переориентации на внутренний рынок и рынки развивающихся стран, однако это негативно сказалось на конкурентах — General Motors Korea, Ssangyong, Renault Samsung, которые реализовали на 11%, 5% и 24% автомобилей меньше соответственно.