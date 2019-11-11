Исламабад, , 21:32 — REGNUM 11 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что развитие эффективного строительного сектора в стране — это приоритет правительства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это заявление глава правительства сделал в ходе заседания на высшем уровне, посвященного реформированию сектора. По словам Имрана Хана, со строительством связано не менее 40 отраслей промышленности Пакистана, поэтому благоприятная динамика позволит улучшить состояние национальной экономики. Хотя, как отметил премьер, в стране уже дейсвтует масштабная строительная программа для малоимущих «Новый Пакистан», отрасли необходима более масштабная поддержка.

Имран Хан отдал распоряжение ответственным министрам за 24 часа подготовить и представить на рассмотрения предложения по налоговым реформам, льготам и субсидиям в отрасли.