Саранск, , 21:02 — REGNUM В Рузаевском районе Мордовии в 2020 году на базе Центра дополнительного образования «ЮНИТЭР» будет открыт стационарный детский технопарк «Кванториум». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Новый технопарк — это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

«На текущий учебный год поставлена задача увеличить охват детей дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленностей до 25%. Сейчас этот показатель составляет лишь 7%», — отметила глава района Венера Ларина.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в районе внедряется система персонифицированного учета и финансирования. Создана инфраструктура автоматизированной системы «Реестр сертификатов». Обладателями сертификата станут 8 342 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии также планируют создать центр детского цифрового образования «IT куб». «IT куб» — своеобразный аналог детского технопарка в IT-сфере, нацеленный на предпрофессиональную подготовку школьников по таким профессиям, как программист, специалист в области информационных и интернет-технологий.

Глава Мордовии Владимир Волков ранее говорил, что цифровизация образования — это глобальный тренд, который нельзя игнорировать. Региональному минобразования совместно с минсвязи, республиканским институтом образования нужно повышать культуру работы детей и педагогов в информационном пространстве, реализовывать проекты по информационной безопасности, привлекая заинтересованные структуры, в том числе представителей IT-бизнеса.