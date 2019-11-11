Москва, , 21:06 — REGNUM Текущая демографическая ситуация РФ уже грозит тем, что к 2060 году население страны сократится с сегодняшних 145 млн человек до примерно 100 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Демографическая ситуация в РФ грозит стране катастрофой. Население страны сокращается четвертый год подряд — по данным Счетной палаты за 2019 год, в РФ уже стало на 52 тыс. человек меньше. Причем проблемы отмечают и обычные граждане. Так, по данным опроса ИА REGNUM, большинство граждан уже отмечает снижение количества детей, а в семьях сегодня редко бывает больше двоих детей.

«Угроза есть, и мы в нее погрузились. И индикатором здесь, конечно, является не соотношение смертность-рождаемость, потому что смертность может быть высокой в условиях высокой рождаемости, могут накладываться демографические волны, предполагающие последствия каких-то более ранних событий (например, войны). Здесь показательно такое понятие, как суммарный коэффициент рождаемости или коэффициент фертильности», — заявил Шеин.

Другими словами, речь идет о количестве детей, приходящихся на одну женщину. Так, только для воспроизводства населения, чтобы оно не сокращалось, на двух взрослых должно быть два ребенка. Соответственно, двое детей должно быть на одну женщину при учете того, что детская смертность будет равна нулю.

«Однако в РФ этот показатель, который одно время достигал отметки 1,78, сейчас упал до отметки 1,58. То есть на 200 взрослых — 158 детей. Понятно, что по мере того, как эти взрослые будут уходить из жизни, мы будем иметь реальное качественное сокращение населения, сопровождающееся при этом его динамическим старением. Это неизбежное будущее сформируется где-то на 2060 год. И развернуть его быстро не получится», — отметил Шеин.

Так, по его словам, учитывая, что сегодня в РФ проживает, в среднем, 145 млн человек, то уже через 40 лет с такими показателями число граждан может приблизиться к 100 млн человек.

«По мере того, как современное поколение будет уходить из жизни, людей станет на 20% меньше. От 145 млн человек 20% — это порядка 30 млн человек. То есть мы сегодня должны понимать, что речь идет о том, будет ли граждан РФ и дальше 145 млн человек, или их будет около 100 млн человек к 2060 году», — отметил Шеин.

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