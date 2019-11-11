Киев, , 20:59 — REGNUM Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».

В опубликованном в Facebook посте, адресованном Газпрому, украинская компания призывает «не бояться» её и «показать свою Суджу».

Напомним, «Суджа» — это российская газоизмерительная станция на границе с Украиной, через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в ЕС через Украину.

Украина хочет, чтобы в проверке Газпромом «Суджи» участвовали представители «Нафтогаза».

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