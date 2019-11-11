Саранск, , 20:52 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков вошел в топ-5 глав регионов России по оценкам Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ по итогам 2018 года. По сравнению с предыдущим годом руководитель республики укрепил позиции в рейтинге, поднявшись с 12-го на 5-е место, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Результаты оценки свидетельствуют о положительной тенденции решения региональными властями вопросов, обозначенных в Стандарте.

Минэкономразвития РФ готовит рейтинг, основываясь на анализе данных. Затем рейтинг утверждается Межведомственной рабочей группой в составе Минэкономразвития России, ФАС «Федеральной антимонопольной службы», Центробанка России и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Рабочая группа координирует деятельность региональных и муниципальных органов власти по развитию конкуренции, а также ежегодно утверждает рейтинг субъектов РФ по содействию развития конкуренции на основе Стандарта. Рейтинг проводится с 2015 года.

Стандарт является ключевым инструментом формирования и реализации конкурентной политики на региональном уровне. Первые 4 позиции в рейтинге заняли Омская, Воронежская, Московская области и Башкирия.

ИА REGNUM напоминает, итоги трехлетней реализации Стандарта обсуждались в ходе заседания Госсовета по вопросу приоритетных направлений субъектов Федерации по содействию развитию конкуренции в стране, которое повел президент России Владимир Путин.