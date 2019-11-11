Копенгаген, , 21:40 — REGNUM Норвежская авиакомпания Norwegian в настоящее время активно пересматривает программу своих маршрутов в Дании для повышения прибыли и планирует открыть с весны 2020 года семь новых направлений из датских аэропортов.

Так, из Копенгагена авиакомпания планирует начать совершать полеты в германский Гамбург и литовскую Палангу, а также в три польских города: Гданьск, Познань и Щецин. По четырем из этих направлений Norwegian вступает в прямую конкуренцию с компанией SAS. Также, норвежский перевозчик планирует открыть два рейса из Биллунда в Ставангер и Берген, которые в настоящее время обслуживаются компаниями DAT и Widerøe. Об этом пишет датская газета Finans (Финансы).

Старший вице-президент Norwegian по коммерческим перевозкам на короткие расстояния Магнус Маурсунд в связи с этим заявил: «Мы заметили, что растет спрос на полеты в Восточную Европу, и поэтому мы предлагаем большое количество новых направлений для путешественников из всей Скандинавии».