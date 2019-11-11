Лондон, , 20:33 — REGNUM Нефть Brent смогла закрепиться выше $62 за барель, однако не вышла в плюс по отношению к закрытию прошлой сессии, 11 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent в минусе на 13 центов (0,21%), на уровне $62,38 за баррель. Диапазон сессии для Brent составляет от $61,59 до $62,76 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI опустились на 25 центов (0,44%), до $56,99 за баррель. Дневной диапазон марки — от $56,26 до $57,37 за баррель.

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