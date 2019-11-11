Екатеринбург, , 20:19 — REGNUM Руководителя международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова признали банкротом. Об этом сообщается в решении Арбитражного суда Свердловской области.

У Данилова обнаружились личные долги перед тремя кредиторами. Одному из них бизнесмен задолжал 7,5 млн рублей, другому — 1,6 млн рублей, а «Сбербанку» — 235,6 тысяч рублей.

Заявление одного из кредиторов о признании бизнесмена банкротом суд признал обоснованным. В отношении Данилова была введена процедура реструктуризации долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат свердловского заксобрания Илья Гаффнер перестал считаться банкротом. Процедура банкротства парламентария была прекращена, но он не освобождён от уплаты долга кредиторам.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат свердловского Заксобрания Гаффнер теперь не банкрот