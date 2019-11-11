Исетский район, Тюменская область, , 20:06 — REGNUM В Тюменской области возбуждено административное дело в отношении гендиректора ООО «Завод Полипак» за невыплату зарплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурор Исетского района Андрей Сажин по обращению работников ООО «Завод Полипак» встретился с коллективом предприятия. Подтвердилась задолженность по оплате труда на сумму более 2,4 млн рублей. В ходе проверки долги по зарплате были частично погашены на сумму более 600 тыс. рублей.

В отношении генерального директора ООО «Завод Полипак» возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»).

Согласно данным системы «РусПрофиль» ООО «Завод Полипак» занимается производством пластмассовых изделий для упаковки товаров. Генеральным директором директора является Алексей Лисовиченко. Учредителем предприятия является объявленный в международный розыск генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко.