Печ, 11 ноября 2019, 18:46 — REGNUM 6−7 ноября в г. Печ (Венгрия) прошел международный общественный форум-диалог «АтомЭко-2019». Основная задача форума — выстраивание диалога между специалистами атомной отрасли, органами власти, экспертами, экологами, общественностью. Форум был проведен госкорпорацией «Росатом» по инициативе венгерской стороны. В нем приняли участие представители предприятий и городов присутствия Росатома, российских и венгерских общественных организаций (в том числе Эколого-правового центра «Белона» и общества «Энергиаполитика 2000»), которые поделились опытом в области экологического контроля и открытости при реализации крупных инфраструктурных проектов. Участники форума побывали в технических турах на объектах атомной промышленности Венгрии.
«На пленарном заседании я услышал очень интересное мнение, что общество можно разделить на три группы: узкий круг специалистов, интересующиеся и самый широкий круг — это те, кто ничем не интересуются, этот круг является плодом глобализма, и его представителей легко ввести в заблуждение. Эти люди не понимают, что для такого уровня жизни и потребления, которое мы имеем на сегодняшний день, нужно огромное количество энергии, — подчеркнул эксперт. — Форум послужил очень важной цели — расширение группы интересующихся людей. То есть одна из его задач — это пробуждение интереса. Чтобы донести информацию до этой группы интересующихся, мы должны использовать инструменты, которые используются сторонниками глобализма. Традиционные средства коммуникации, к сожалению, не всегда эффективны в современном мире. Необходимо работать на таких платформах, как мобильные коммуникации, разрабатывать приложения, которые доходчиво могут донести до людей наши идеи. Сегодняшнее поколение не читает. И организаторы форума уделили большое внимание визуализации этой тематики. Собственно, христианская культура началась с визуализации на фресках в церквях. Сейчас мы видим поворот в культуре, когда люди перестают читать и больше обращают внимание на изображения. Это то, чем пользуются сторонники глобализма. Те, кто желают добра человечеству и его развития, в том числе, те, кто внедряет атомную энергетику, должны использовать эти инструменты тоже. Я считаю очень важным подобные российско-венгерские мероприятия».
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