Печ, , 18:46 — REGNUM 6−7 ноября в г. Печ (Венгрия) прошел международный общественный форум-диалог «АтомЭко-2019». Основная задача форума — выстраивание диалога между специалистами атомной отрасли, органами власти, экспертами, экологами, общественностью. Форум был проведен госкорпорацией «Росатом» по инициативе венгерской стороны. В нем приняли участие представители предприятий и городов присутствия Росатома, российских и венгерских общественных организаций (в том числе Эколого-правового центра «Белона» и общества «Энергиаполитика 2000»), которые поделились опытом в области экологического контроля и открытости при реализации крупных инфраструктурных проектов. Участники форума побывали в технических турах на объектах атомной промышленности Венгрии.

«Я считаю, что форум «АтомЭко» внес значительный вклад во взаимопонимание и я хотел бы поздравить его организаторов с успехом этого мероприятия, — отметил председатель венгерского общества «Энергиаполитика 2000» Мартон Йарош. — Я хотел бы обратить внимание на совершенно конкретный деловой диалог. Совершенно однозначно на форуме можно было почувствовать, что идет нормальный человеческий разговор в нашем порой очень непростом мире. Форум лишний раз доказал, что есть смысл вести разумный диалог, несмотря на то, что радикальные противники выступают против атомной энергетики, но разумный диалог должен быть обязательно».

«На пленарном заседании я услышал очень интересное мнение, что общество можно разделить на три группы: узкий круг специалистов, интересующиеся и самый широкий круг — это те, кто ничем не интересуются, этот круг является плодом глобализма, и его представителей легко ввести в заблуждение. Эти люди не понимают, что для такого уровня жизни и потребления, которое мы имеем на сегодняшний день, нужно огромное количество энергии, — подчеркнул эксперт. — Форум послужил очень важной цели — расширение группы интересующихся людей. То есть одна из его задач — это пробуждение интереса. Чтобы донести информацию до этой группы интересующихся, мы должны использовать инструменты, которые используются сторонниками глобализма. Традиционные средства коммуникации, к сожалению, не всегда эффективны в современном мире. Необходимо работать на таких платформах, как мобильные коммуникации, разрабатывать приложения, которые доходчиво могут донести до людей наши идеи. Сегодняшнее поколение не читает. И организаторы форума уделили большое внимание визуализации этой тематики. Собственно, христианская культура началась с визуализации на фресках в церквях. Сейчас мы видим поворот в культуре, когда люди перестают читать и больше обращают внимание на изображения. Это то, чем пользуются сторонники глобализма. Те, кто желают добра человечеству и его развития, в том числе, те, кто внедряет атомную энергетику, должны использовать эти инструменты тоже. Я считаю очень важным подобные российско-венгерские мероприятия».

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