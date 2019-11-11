Скопье, , 20:00 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Институтом политических исследований Скопье, почти две трети населения Северной Македонии не могут покрыть ежемесячные затраты с помощью своих доходов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 33,5% граждан заявляют, что за пять лет их благосостояние ухудшилось, 32,3% считают, что за пять лет их уровень достатка не изменился, при этом лишь 23,7% опрошенных заявляют, что за пять лет они стали жить более обеспеченно.

Согласно опросу, почти 40% граждан Македонии тратят половину своего месячного бюджета на еду. При этом для того, чтобы удовлетворить потребности семьи из четырех человек, большинство населения считает необходимым иметь заработную плату не ниже 35 тысяч денаров (примерно 40 тысяч рублей). Такой позиции придерживается 38,5% опрошенных. При этом лишь 5,2% опрошенных считают, что потребности семьи из четырех человек могут быть удовлетворены при уровне дохода 20 тысяч денаров (примерно 23 тысячи рублей).

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