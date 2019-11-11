Нью-Дели, , 19:59 — REGNUM Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что за 10−15 лет правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди сможет увеличить ВВП страны до 10 трлн долларов. Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи на открытии военно-промышленный конференции «Def Connect 2019» Раджнатх Сингх подчеркнул, что в скором времени Индия сможет увеличить свой ВВП в четыре раза. По словам министра южноазиатского государства, для увеличения объёмов экономики Индии до 10 трлн долларов потребуется 10−15 лет. Раджнатх Сингх также отметил, что Индия вскоре станет нетто-экспортёром вооружений, а также ведущим мировым игроком в сфере инноваций в военно-промышленном комплексе.

Напомним, что после победы на парламентских выборах 2019 года правящая «Бхаратия джаната парти» поставила перед собой амбициозную задачу увеличить ВВП страны до 5 трлн долларов к концу 2024 года. Напомним, что в настоящее время объёмы экономики южноазиатского государства оцениваются в 2,6 трлн долларов. Также в экономической сфере Индии наблюдается затяжной спад: темпы прироста ВВП южноазиатского государства снизились до 6%.