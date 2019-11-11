Москва, , 19:42 — REGNUM Обеспеченность России рентабельными запасами нефти по разрабатываемым месторождениям составляет 29 лет. Об этом говорится в докладе об итогах инвентаризации запасов углеводородного сырья, который Минприроды направило в правительство России.

Отмечается, что такой показатель рассчитан исходя из годового уровня добычи нефти в 332 млн тонн.

Согласно докладу, суммарные рентабельно извлекаемые запасы нефти по месторождениям с запасами более 5 млн тонн составляют 11 млрд тонн, или 64% от общего объёма технологически извлекаемых запасов, в том числе по разрабатываемым в настоящее время месторождениям — 9,4 млрд тонн.

Количество технологически извлекаемых, но не рентабельных запасов разрабатываемых месторождений при существующем уровне развития технологий и системе налогообложения составляет 4,1 млрд тонн.

По разведываемым месторождениям количество рентабельно извлекаемых запасов нефти оценивается в 1,6 млрд тонн, нерентабельных — 2 млрд тонн.