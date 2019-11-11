Киров, , 19:23 — REGNUM В Кирове спортивная школа «Юность» после прокурорской проверки частично погасила долги перед исполнителями 48 государственных контрактов. Общий размер задолженности составил около 2 млн рублей, сообщает прокуратура Кировской области.

Нарушения были выявлены при проверке исполнения закона о контрактной системе. Надзорное ведомство установило несвоевременную оплату 48 государственных контрактов, заключенных областным государственным автономным учреждением «Спортивная школа «Юность». В прокуратуре уточняют, что речь, в частности, идёт об организации питания воспитанников, оплате энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг, вывозу твёрдых коммунальных отходов, арендной плате. Общий размер долга составил 2 млн рублей.

Директору спортивной школы внесено представление. После вмешательства органов прокуратуры было погашено более 600 тыс. рублей задолженности перед субъектами предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кировской области после вмешательства прокуратуры «Моломский лесохимический завод» погасил задолженность по заработной плате перед 256 работниками. Размер задолженности превысил 9 млн рублей

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