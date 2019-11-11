Милан, Италия, , 19:08 — REGNUM Налог на пластиковую упаковку приведет к удорожанию целого ряда товаров широкого потребления в Италии, передаёт Mediaset в понедельник, 11 ноября, со ссылкой на заявление национальной бизнес-ассоциации.

Производители переложат дополнительные расходы на потребителей, в среднем каждой семье новый налог обойдется в 109 евро в год, подсчитали эксперты.

Как сообщалось ранее, правительство Италии объясняет введение нового налога заботой об экологии, оппоненты же правительства считают это решение следствием желания пополнить бюджет любыми способами.