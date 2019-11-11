Нью-Йорк, США, , 18:59 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги понедельника со снижения всех основных индексов, 11 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 100,58 пункта (0,36%), до 27 580,66 пункта, индекс S&P 500 снизился на 12,75 пункта (0,41%), до 3080,33 пункта, индекс Nasdaq снизился на 44,05 пункта (0,52%), до 8431,26 пункта.

Тем не менее, индексы S&P и Nasdaq всё ещё находятся вблизи рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе.

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