Киев, , 18:54 — REGNUM Украинскую энергетическую госкомпанию «Нафтогаз» в настоящий момент искусственно накачивают долгами, чтобы потом держать руководство компании за «одно место».

Об этом в комментарии журналистам сегодня, 11 ноября, заявил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 5 ноября стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» размещает семилетние еврооблигации на сумму 500 млн долл. под 7,625% годовых. В официальном комментарии сообщалось, что пиковый спрос на еврооблигации «Нафтогаза» превысил предложение в 2,9 раза, а покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

Летом этого года «Нафтогаз Украины» размещал еврооблигации на более чем 1 млрд долларов — пятилетние под ставку 7,125% годовых и трехлетние под ставку 7,375%.

«Для чего был необходим выпуск? Ведь реальной финансовой потребности у «Нафтогаза» сейчас нет, как в принципе не было необходимости привлекать суммарно 1 млрд долл. в июле этого года. Говорили, что это было нужно для закачки газа в ПХГ, но у «Нафтогаза» было достаточно оборотных средств для таких целей», — заявил Корольчук.

Эксперт привел слова представителя Энергетического сообщества Янеза Копача, который называл этот кредит «ядовитой пилюлей», поскольку кредит, помимо прочего, является препятствием для анбандлинга «Нафтогаза Украины. Такой же «ядовитой пилюлей» является нынешний кредит на 500 млн долларов, подчеркивает специалист.

Резюмируя, Корольчук подчеркивает, что при нынешнем руководстве свободы и независимости «не было и не будет», а «Нафтогаз» продолжает дрейф в сторону усиления своей зависимости от политики США и ЕС, европейских трейдеров газа и международных банковских структур.

«И интересами государства Украина, «Нафтогаза» и ГТС Украины здесь даже не пахнет», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 31 октября Верховная рада приняла во втором чтении и в целом базовый законопроект, который предусматривает отделение деятельности по транспортировке природного газа. На этой пленарной неделе Рада должна принять сопутствующие законы, в частности, о публичных закупках, в связи с отделением деятельности по транспортировке газа.