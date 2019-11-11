Варгашинский район, Курганская область, , 18:50 — REGNUM В Курганской области Варгашинский полигон уличили в нарушениях, которые приводят к загрязнению прилегающей к нему территории. Таким образом создаётся опасность причинения вреда здоровью граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Зауралья.

Установлено, что ООО «Варгашинский полигон» не проводит лабораторный контроль за составом поступающих отходов, так как соответствующая служба в данной организации отсутствует.

На выезде из полигона нет дезинфицирующей установки с бетонной ванной для обработки ходовой части мусоровозов. Кроме того, не оборудованы переносные сетчатые ограждения для задержки лёгких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке транспорта.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требующим устранить вышеуказанные нарушения. Суд согласился с надзорным ведомством и обязал ООО «Варгашинский полигон» ликвидировать недостатки.