Москва, , 18:48 — REGNUM Пакет решений, направленных на обеспечение экономического роста РФ выше мировых, а также точечные меры поддержки семей с детьми могут уберечь РФ от демографической катастрофы, но только в случае, если меры будут приняты в срочном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Демографическая ситуация в РФ близка к катастрофе — население сокращается четвертый год подряд. Уже за 2019 год граждан РФ стало на 52 тыс. человек меньше, отмечает Счетная палата. Демографические проблемы заметили и обычные граждане — согласно опросу ИА REGNUM, большинство респондентов отмечает снижение количества детей, а в семьях сегодня редко бывает больше двоих детей, что приводит только к воспроизводству населения и не дает его прироста.

«Мы снова входим в огромную демографическую яму, падает рождаемость. Это связано с провалом рождаемости в 90-е годы. Тогда, из-за огромного спада в нашей экономике, упала рождаемость. Сегодня дети, рожденные в то время, выросли, им 20−30 лет, как раз тот возраст, когда рождаются первые и вторые дети. Меньше родителей, меньше и детей», — заявил Щапов.

По его словам, сложившаяся ситуация в очередной раз поднимает вопрос о последствиях решений государственных деятелей для людей и будущего развития страны.

«Развал СССР, реформа экономики — эти решения принимали конкретные руководители страны, и вот мы наблюдаем последствия их действий. Это урок всем будущим руководителям страны: каждое их решение будет иметь последствия для всего народа в течение десятилетий», — считает Щапов.

По его словам, компенсировать этот провал в масштабах страны сегодня слишком сложно — в том числе и потому, что любые меры будут иметь отложенный эффект. Однако государству следует акцентировать внимание на срочном принятии пакета решений, направленных на ускорение прироста экономики, считает Щапов. Так, напоминает он, Минэкономразвития уточнило прогноз по 2019 году: прогнозируемый рост ВВП должен составить всего 1,3%, а прирост реальных доходов населения — 0,1%.

«То есть по факту роста нет. Люди это видят и в такой ситуации просто не спешат заводить второго и третьего ребенка. Нам срочно нужны темпы роста выше среднемировых. Также возможны точечные меры: продление и усиление программы материнского капитала, дополнительные меры поддержки семей с детьми, создание новых рабочих мест. Все это даст эффект, может, не в этом году, но в течение 3−4 лет может повысить рождаемость», — считает Щапов.

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