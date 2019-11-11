Сеул, , 18:57 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года экспорт автомобилей с электродвигателем из Южной Кореи удвоился. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую ассоциацию международной торговли (KITA).

Объём экспорта за указанный период составил 2,57 млрд долларов, что на 103% больше, чем в прошлом году. Таким образом, экспорт электромобилей растёт уже 33 месяца подряд. Отмечается, что их доля в общем объеме продаж автомобилей за рубеж достигла 9,2% по сравнению с 4,4% годом ранее. Кроме того, увеличился экспорт аккумуляторных батарей — до 6,2 млрд долларов.

Эксперты полагают, что причиной положительной динамики стал рост спроса на экологически чистые автомобили в США и странах Европейского Союза, а южнокорейские производители предлагают очень конкурентоспособную продукцию, доступную широкому потребителю.