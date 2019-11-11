Сеул, , 18:55 — REGNUM В 2018 году правительство Республики Корея израсходовало 7,8 млрд долларов на лечение раковых заболеваний. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на государственную службу страхования здоровья.

Рост госрасходов на борьбу с онкологией сразу на 11,6% обусловлен увеличением числа пациентов, вызванного старанием населения Южной Кореи, а также расширением государственного страхового покрытия на покупку дорогостоящих лекарств. В прошлом году число заболевших южнокорейцев достигло 1,5 млн человек — таким образом, на одного человека было потрачено, в среднем, 5200 долларов. Отмечается, что из полутора миллионов пациентов у 313 тысяч рак был диагностирован впервые.

На данный момент, доля пожилых южнокорейцев (старше 65 лет) составляет 14% всего 52-миллионного населения страны. Стремительное увеличение числа пенсионеров приводит к росту социальных расходов государства, поясняют эксперты.