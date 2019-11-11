Каракас, , 19:00 — REGNUM Продавать нефть на экспорт по сниженным ценам вынуждают Венесуэлу санкции, введённые США. Об этом 11 ноября сообщает газета Financial Times.

По информации издания, Венесуэла после введения санкций начала испытывать проблемы с закупкой нафты (продукт перегонки нефти, необходимый для нефтяной промышленности), которую раньше закупала в США и смешивала со своей нефтью. Такая модифицированная смесь продавалась на 7$ дешевле нефти марки Brent, цена которой на рынке сейчас 60$ за баррель.

В настоящее время Венесуэла создала дешёвую марку нефти Merey 16, которая приносит меньший доход, но её охотно закупают на азиатских рынках и в России. При этом продажа нефти на экспорт приносит Венесуэле 90% дохода в бюджет. Сейчас из-за санкций добыча нефти в стране упала до самого низкого уровня с 1940-х годов. По данным профессора бизнес-школы IESA в Каракасе Игоря Эрнандеса, в настоящее время экспорт нефти приносит в бюджет Венесуэлы доход около 250$ млн в месяц, тогда как в 2005—2014 годах этот показатель составлял около 5,3$ млрд в месяц.

Кроме проблем с поставами нафты, Венесуэла испытывает нехватку морских судов для перевозки нефти. Многие иностранные судовладельцы, опасаясь санкций США, не хотят предоставлять суда для транспортировки нефтепродуктов.

Из-за сокращения числа покупателей, Венесуэла всё больше зависит от российской компании «Роснефть», которая помогает ей с отправкой нефти в Индию и Китай в обход санкций. Однако всю прибыль государственная нефтяная компания PDVSA вынуждена отдавать «Роснефти» в счёт погашения долга. По данным PDVSA, на 30 сентября текущего года долг снизился до 0,8$ млрд, тогда как по итогам первого полугодия он составлял 1,1$ млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дополнительных санкциях США против Венесуэлы.

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