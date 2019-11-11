Печ, , 18:34 — REGNUM 6−7 ноября в г. Печ (Венгрия) прошел международный общественный форум-диалог «АтомЭко-2019». Основная задача форума — выстраивание диалога между специалистами атомной отрасли, органами власти, экспертами, экологами, общественностью. Форум был проведен госкорпорацией «Росатом» по инициативе венгерской стороны. В нем приняли участие представители предприятий и городов присутствия Росатома, российских и венгерских общественных организаций (в том числе Эколого-правового центра «Белона» и общества «Энергиаполитика 2000»), которые поделились опытом в области экологического контроля и открытости при реализации крупных инфраструктурных проектов. Участники форума побывали в технических турах на объектах атомной промышленности Венгрии.

«Само название форума «АтомЭко» говорит о том, что эта площадка очень разнообразная. Мы здесь видели представителей власти, Росатома, технических структур, общественных организаций, «зеленых», — отметил член комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин. — С одной стороны, здесь были те люди, которые обеспокоены необходимостью защиты климата и охраны окружающей среды, а с другой стороны — те профессионалы, которые давали импульс развитию атомной энергетики, созданию основ для дальнейшего развития Венгрии».

«В ходе форума были обсуждены различные точки зрения на строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии, но в целом консенсус заключался в том, что это необходимо делать. Во-первых, атомная станция безопасна, во-вторых, она позволяет сохранить окружающую среду, это дает возможность создать новые эффективные рабочие места в Венгрии, а также внедрить новые технологии, которыми обладает Российская Федерация, — подчеркнул парламентарий. — Венгерская сторона обеспечила возможность высказать разные точки зрения на площадке форума, провести дискуссии и найти понимание в тех вопросах, которые сегодня волнуют не только венгерскую, но и в целом европейскую общественность. Как известно, в Германии закрываются атомные станции, ряд других стран рассматривает такую возможность, но важно, что сегодня парламентарии, которые выступали на форуме, услышали и нашу аргументацию о необходимости строительства второй очереди «Пакш-2». Как парламентарии, которых избрало население как в Венгрии, так и в России, мы стремимся к тому, чтобы защитить интересы наших избирателей и в вопросах экологической безопасности, и в вопросах стабильного развития наших стран. Мы видим, что угольная и газовая энергетика способствуют повышению выбросов парниковых газов. Прогнозы погоды начинают напоминать сводки последних военных событий. Поэтому понятно, что без атомной энергетики, которая является безуглеродной, нам не обойтись».

«На форуме «АтомЭко» мы обменялись мнениями, обсудили технологические возможности, которые предлагает Росатом, обсудили возможности сохранения безопасности для населения территорий вокруг строительной площадки АЭС, убедили участников форума в том, что это безопасно, экологически своевременно и выгодно для развития страны. Это крайне важный результат данного форума», — уверен Фокин.

«Экологическая тема стала не просто лейтмотивом, а хорошим культурным фоном форума «АтомЭко», — отметил член комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Алексей Загребин. — Мне как координатору группы по взаимодействию с парламентом Венгрии было особенно важно и отрадно отметить, что эта проблема волнует не только политиков. Ситуация привлекает всеобщее внимание. Когда представители разных национальных, политических организаций встречаются на таких мероприятиях, это хороший залог того, чтобы мы услышали друг друга. Форум прошел за пределами нашей страны, и это хороший знак: люди сейчас живут в едином информационном глобальном пространстве, воспринимают мир не просто как сеть взаимоотношений, но и чувствуют, насколько близко мы находимся друг к другу. Я думаю, что мы на пути к общему языку, и хорошо, что этот поиск идет».

«На форуме «АтомЭко» мы увидели уникальную ситуацию завтрашнего дня, — рассказал член комитета Государственной думы РФ по энергетике Геннадий Скляр. — Здесь происходило обсуждение будущего атомной энергетики. Мы объединили обсуждение ядерных технологий нового поколения, когда специалисты обсуждают, какие завтра придут новые проекты, и обсуждение того, как правительства и парламенты будут финансово поддерживать эти проекты (а без государственной поддержки они не осуществятся). Одновременно мы увидели, что экологи, представители атомных городов, общественности понимают, что будет происходить в атомной энергетике, для чего это будет происходить, и понимают свою роль, это очень важно. Будущее мировой атомной энергетики, на мой взгляд, определяется не тем, чтобы мы объясняли, почему она нужна, а тем, чтобы мы объясняли, как ее сделать главным фактором развития человечества. Сейчас приходят страны-новички, которые хотят вступить в атомный клуб, но слабо представляют, как это нужно организовать, и форум-диалог, прошедший в Венгрии, является моделью и сигналом для них».

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