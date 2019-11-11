Печ, 11 ноября 2019, 18:34 — REGNUM 6−7 ноября в г. Печ (Венгрия) прошел международный общественный форум-диалог «АтомЭко-2019». Основная задача форума — выстраивание диалога между специалистами атомной отрасли, органами власти, экспертами, экологами, общественностью. Форум был проведен госкорпорацией «Росатом» по инициативе венгерской стороны. В нем приняли участие представители предприятий и городов присутствия Росатома, российских и венгерских общественных организаций (в том числе Эколого-правового центра «Белона» и общества «Энергиаполитика 2000»), которые поделились опытом в области экологического контроля и открытости при реализации крупных инфраструктурных проектов. Участники форума побывали в технических турах на объектах атомной промышленности Венгрии.
«В ходе форума были обсуждены различные точки зрения на строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии, но в целом консенсус заключался в том, что это необходимо делать. Во-первых, атомная станция безопасна, во-вторых, она позволяет сохранить окружающую среду, это дает возможность создать новые эффективные рабочие места в Венгрии, а также внедрить новые технологии, которыми обладает Российская Федерация, — подчеркнул парламентарий. — Венгерская сторона обеспечила возможность высказать разные точки зрения на площадке форума, провести дискуссии и найти понимание в тех вопросах, которые сегодня волнуют не только венгерскую, но и в целом европейскую общественность. Как известно, в Германии закрываются атомные станции, ряд других стран рассматривает такую возможность, но важно, что сегодня парламентарии, которые выступали на форуме, услышали и нашу аргументацию о необходимости строительства второй очереди «Пакш-2». Как парламентарии, которых избрало население как в Венгрии, так и в России, мы стремимся к тому, чтобы защитить интересы наших избирателей и в вопросах экологической безопасности, и в вопросах стабильного развития наших стран. Мы видим, что угольная и газовая энергетика способствуют повышению выбросов парниковых газов. Прогнозы погоды начинают напоминать сводки последних военных событий. Поэтому понятно, что без атомной энергетики, которая является безуглеродной, нам не обойтись».
«Экологическая тема стала не просто лейтмотивом, а хорошим культурным фоном форума «АтомЭко», — отметил член комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Алексей Загребин. — Мне как координатору группы по взаимодействию с парламентом Венгрии было особенно важно и отрадно отметить, что эта проблема волнует не только политиков. Ситуация привлекает всеобщее внимание. Когда представители разных национальных, политических организаций встречаются на таких мероприятиях, это хороший залог того, чтобы мы услышали друг друга. Форум прошел за пределами нашей страны, и это хороший знак: люди сейчас живут в едином информационном глобальном пространстве, воспринимают мир не просто как сеть взаимоотношений, но и чувствуют, насколько близко мы находимся друг к другу. Я думаю, что мы на пути к общему языку, и хорошо, что этот поиск идет».
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