Москва, , 18:30 — REGNUM Аукцион по покупке комплекса зданий, которые раньше принадлежали Минэкономразвития, выиграла ООО «Межрегионразвитие», пишет 11 ноября газета «Ведомости».

Таким образом, бывшие здания МЭР на 1-й Брестской и на 1-й Тверской-Ямской улица покупает структура, принадлежащая департаменту имущества Москвы. «Межрегионразвитие» приобретёт комплекс общей площадью 29 400 кв. м, заплатив 3,37 млрд руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября состоялся аукцион по продаже бывших зданий МЭР. Стартовая цена составляла 2,7 млрд рублей без НДС, или 3,33 млрд рублей — с НДС.

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